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Профессор ВШЭ назвала популизмом предложения перейти на четырехдневку

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская назвала популизмом предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перейти на четырехдневную рабочую неделю. Она считает его преждевременным.

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«Чистой воды популизм. Красивый броский лозунг. ФНПР лучше бы заняться тем, чем заняты профсоюзы, а именно защитой прав трудящихся», — сказала она в эфире НСН.

Варшавская отметила, что рабочая неделя действительно сокращается в исторических масштабах. 100 лет назад в норме была и 60-, и 70-часовая рабочая неделя, а не 40-часовая, как сегодня. По мнению эксперта, в перспективе переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня.

Она добавила, что если говорить о сохранении заработных плат, требуется соответствующий уровень производительности труда.

«Наш уровень производительности труда такого себе позволить пока не может», — констатировала Варшавская.

Организатор Всероссийской недели охраны труда Олег Косырев также назвал нецелесообразной инициативу ФНПР.

«Более длинные выходные, конечно, приведут к снижению заработной платы», — цитирует эксперта телеканал «360».

Ранее 13 августа Федерация независимых профсоюзов России призвала перевести граждан на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Соответствующие предложения были направлены в Минтруд.

11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. По словам главы правительства, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.

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