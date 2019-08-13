Профессор ВШЭ назвала популизмом предложения перейти на четырехдневку

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская назвала популизмом предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перейти на четырехдневную рабочую неделю. Она считает его преждевременным.

«Чистой воды популизм. Красивый броский лозунг. ФНПР лучше бы заняться тем, чем заняты профсоюзы, а именно защитой прав трудящихся», — сказала она в эфире НСН.

Варшавская отметила, что рабочая неделя действительно сокращается в исторических масштабах. 100 лет назад в норме была и 60-, и 70-часовая рабочая неделя, а не 40-часовая, как сегодня. По мнению эксперта, в перспективе переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня.

Она добавила, что если говорить о сохранении заработных плат, требуется соответствующий уровень производительности труда.

«Наш уровень производительности труда такого себе позволить пока не может», — констатировала Варшавская.

Организатор Всероссийской недели охраны труда Олег Косырев также назвал нецелесообразной инициативу ФНПР.

«Более длинные выходные, конечно, приведут к снижению заработной платы», — цитирует эксперта телеканал «360».

Ранее 13 августа Федерация независимых профсоюзов России призвала перевести граждан на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Соответствующие предложения были направлены в Минтруд.

11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. По словам главы правительства, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.