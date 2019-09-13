СМИ узнали о мошенничестве с пенсионными накоплениями 500 тыс. россиян

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество с пенсионными накоплениями россиян. Предполагаемый ущерб может исчисляться миллиардами рублей.

По данным газеты «Коммерсант», преступления совершались в 2017–2018 годах. Злоумышленники несанкционировано перевели накопления 500 тыс. человек из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН». Все документы нотариально заверены, однако следствие выяснило, что печати и подписи поддельные.

В махинациях подозревают агентов, оказывавших услуги НПФ, рассказал источник издания. Однако фигурантов в деле пока нет, СК пытается установить организаторов и исполнителей мошенничества.

В НПФ «Социум» «Известиям» сообщили, что фонд не имеет отношения к мошенникам, описанным в материале, и сотрудники МВД в фонд по этому вопросу не обращались.

«Согласно действующему законодательству, «отнять накопительную пенсию» в принципе невозможно, так как средства пенсионных накоплений являются собственностью государства и учитываются на индивидуальных пенсионных счетах граждан вне зависимости от того, где они находятся, — в ПФР или переданы в один из НПФ», — добавили в пресс-службе.

НПФ «БУДУЩЕЕ» на запрос «Известий» ответил, что отказался от агентского канала еще в начале 2018 года. На сегодняшний день новые клиенты через агентов не привлекаются, отметили в фонде.

В апреле 2019 года прокуратура Воронежской области выявила мошенническую схему, благодаря которой отец одной из чиновниц Пенсионного фонда России два года получал пенсию в 150 тыс. рублей. Сумма ущерба превысила 3,5 млн рублей. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.