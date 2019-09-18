Эксперт объяснил позицию ЦБ по счетам индивидуальных предпринимателей

Партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев рассказал «Известиям», в чем суть позиции Центробанка по вопросу возможной блокировки личных счетов индивидуальных предпринимателей с налоговыми задолженностями.

Ранее, 5 сентября, Банк России по запросу Минфина от 29 августа сообщил свою позицию по проблемам блокировок «частных» счетов ИП при взыскании с них налоговых задолженностей в рамках ст. 76 Налогового кодекса, пишет «Коммерсант».

В законах связанных со взысканием задолженностей до сих пор имеется множество серых пятен, которые могут по разному трактоваться или противоречить логике, рассказал Шеховцев. Неразбериха, связанная со статусом индивидуального предпринимателя существует уже много лет.

«По гражданскому кодексу он остается физическим лицом, а вот по банковской номенклатуре проходит как юридическое лицо и имеет раздельные счета для бизнеса и для личного пользования», — отметил эксперт.

Своим письмом в Минфин, центральный регулятор фактически разъяснил свою позицию и теперь в банках индивидуальные предприниматели должны считаться лицами физическими и одинаковые нормы взыскания должны распространяться на все виды счетов, добавил аналитик.

В то же время бурной реакции от индивидуальных предпринимателей ожидать не придется, зато может вырасти количество обществ с иной формой регистрации, заключил Шеховцев.

В июле 2019 года сообщалось, что в Тамбовской области зафиксирован рост числа индивидуальных предпринимателей. По данным Тамбовстата, количество индивидуальных предпринимателей за год выросло на 1,6% и на начало июля составило 24,8 тыс. человек.