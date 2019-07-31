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Число индивидуальных предпринимателей выросло в Тамбовской области

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В Тамбовской области зафиксирован рост числа индивидуальных предпринимателей. По-прежнему большая часть малого и среднего бизнеса концентрируется в городах.

По данным Тамбовстата, количество индивидуальных предпринимателей за год выросло на 1,6% и на начало июля составило 24,8 тыс. человек. Об этом сообщает ИА «Абирег». Больше всего число бизнесменов выросло в Бондарском, Староюрьевском, Рассказовском и Сампурском районах.

Порядка 58% всех предпринимателей зарегистрированы в городах, больше всего — в Тамбове и Мичуринске. Среди районов по численности бизнесменов лидирует Тамбовский район.

В основном предприниматели занимаются оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом транспортных средств. В сельском, лесном хозяйстве и охоте задействовано около 8,8% бизнесменов, в строительстве — 4,3%, в обрабатывающих производствах — 4,1%.

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