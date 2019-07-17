Предприниматели создают крестьянские хозяйства в Якутии

В Республике Саха (Якутия) молодые предприниматели создают крестьянские хозяйства. Об этом сказал глава республики Айсен Николаев во время визита в сельхозпредприятия в Верхневилюйском районе 16 июля.

«Очень радует, что в республике появляются новые крестьянские хозяйства, особенно те, которые возглавляются молодыми людьми. Они являются для молодежи примером настоящего патриотизма и трудолюбия, и нам в свою очередь надо поддерживать их начинания», – приводит слова главы Якутии ИА SakhaNews.

Айсен Николаев также рассмотрел вопрос возобновления деятельности молокоперерабатывающего завода, который находится в районном центре. По словам сотрудников предприятия, из-за проблем с оборудование завод работает не на полную мощность.

На данный момент на заводе производятся сливки, сорат, кефир и пять видов йогурта. Молока перерабатывается около 1,5 т, в то время как предприятие рассчитано на 15 т.