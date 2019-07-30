В Приангарье 250 млн рублей направят на помощь бизнесменам после паводка

Власти Иркутской области окажут комплексную помощь предпринимателям, которые пострадали из-за паводка. Правительство региона выделило 250 млн рублей на частичное возмещение затрат бизнесменов.

По данным уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области, предпринимателей интересуют вопросы отсрочки по банковским кредитам, освобождения от налогов, возмещения ущерба за утраченный товар, а также за новые кассовые аппараты, которые были утрачены в результате паводка. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что поддержка бизнесменам будет оказана. В ближайшее время в регионе разработают памятку для бизнесменов. Кроме того, будет рассмотрена возможность отсрочки оплаты налогов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Правительство региона выделило финансирование для частичного возмещения затрат на приобретение или ремонт основных средств, возобновление товарных запасов и восстановление бизнеса.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. По предварительным данным, причиной паводка стали проливные дожди, совпавшие с таянием снега в горах Восточного Саяна.