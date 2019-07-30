Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Как сообщили «Известиям» в Лимнологическом институте СО РАН, в результате от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечет за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы.

«Если погибнет зоопланктон, рыбы также окажутся под угрозой смерти от голода, а вместе с ними — далее по экологической цепи — птицы и нерпы, питающиеся этой рыбой», — пояснил «Известиям» профессор кафедры экологии и промышленной безопасности МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Ксенофонтов.

Комбинат был закрыт в конце 2013 года, но органические отходы от его деятельности до сих пор хранятся в огромных ямах (картах), расположенных на южном побережье Байкала.

Эти отходы состоят в основном из золы, а также шлам-лигнина — вещества, образующегося в ходе производства целлюлозы. По оценкам Росгеологии, объем накопившихся отходов составляет примерно 5 млн тонн.

По словам экспертов, сейчас карты заполнены практически до краев. Поэтому увеличение объема осадков и, как следствие, повышение уровня поверхностных вод может привести к тому, что так называемая надшламовая вода из них попадет в Байкал.

Подробнее — в материале «Известий»:

Хлор и фауна: иркутский паводок может убить экосистему Байкала