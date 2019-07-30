Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку на 2 м

Уровень воды в реке Ия в районе города Тулуна Иркутской области во вторник, 30 июля, по состоянию на 4:00 по местному времени (23:00 понедельника мск) превысил критическую отметку в 7 м на 2,1 м, прибавив 25 см за последние два часа. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Кроме того, в сообщении отмечается, что движение через мост для грузового транспорта перекрыто. Следующая сводка ожидается в 6:00 по местному времени.

28 июля жителей города Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы дождевого паводка. Ранее в тот день были эвакуированы жители четырех деревень Тулунского района, всего более 120 человек.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.