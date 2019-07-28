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В Тулунском районе эвакуированы жители четырех населенных пунктов

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Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин
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В Тулунском районе Иркутской области, пострадавшем от паводка, эвакуировали жителей четырех деревень, расположенных возле реки Ия. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.

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«В связи с прогнозом повышения уровня воды в Ие в Тулунском районе в превентивных целях проведена эвакуация людей из населенных пунктов Красное озеро, Евдокимово, Одон и Харантей», — проинформировали в МЧС.

Всего в пункты временного размещения отправились 65 жителей, еще 64 разместились у родственников.

Тем временем в администрации Тулуна сообщили, что в понедельник уровень воды в Ие поднимется до отметок 670-770 см при критической отметке в 700 см. Как передает ТАСС, 29 июля ожидается повышение уровня воды также на реке Ока в районе села Ухтуй и на реке Уда в районе города Нижнеудинск.

Как сообщалось ранее в воскресенье, в Тулуне, пострадавшем месяц назад от наводнения, за последние сутки выпало максимальное количество осадков — 104 мм. Из-за cильных и продолжительных дождей были вновь подтоплены дома и участки.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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