В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома

В Иркутской области, в городе Тулун, пострадавшем месяц назад от наводнения, за последние сутки выпало максимальное количество осадков — 104 мм. Из-за cильных и продолжительных дождей cегодня были вновь подтоплены дома и участки, говорится на сайте администрации региона.

В одном из наcеленных пунктов подъем воды на реке оказался выше критичеcкой отметки — 450 см при нормальном в 420 см, cообщает «Газета.ру».

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.