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Уровень воды в реке Кирей в Иркутской области превысил критическую отметку

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Фото: МЧС РФ
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Уровень воды в реке Кирей недалеко от села Уйгат Тулунского района, находящегося в 300 км к северо-западу от Иркутска, поднялся до 588 см при критической отметке в 350 см. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону в воскресенье, 28 июля.

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Сперва спасатели эвакуировали жителей Тулунского района в Уйгат, однако из-за дальнейшей угрозы повышения уровня воды было принято решение доставить людей в более безопасные и отдаленные населенные пункты.

Всего в связи с аномальным повышением уровня воды спасатели перевезли на вертолете Ми-8 85 жителей домов, которым угрожает подтопление, в пункты временного размещения в город Тулун, село Евдокимово и в деревню Барашкин.

По состоянию на 22:00 по местному времени (17:00 мск) уровень воды в реке Ия в Тулуне составил 708 см при критической отметке в 700 см.

Ранее 28 июля сообщалось, что река Катаржанка в Шелеховском муниципальном районе Иркутской области вышла из берегов и начала заливать поселок Большой Луг в 28 км от Иркутска.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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