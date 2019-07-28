Прямой эфир
Сюжет:

В Байкальске из-за паводка обрушился мост через реку

0
Фото: Проблемы Байкальска
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Байкальске Иркутской области из-за паводка рухнул мост через реку Солзан. Как сообщает в воскресенье, 28 июля, IrkutskMedia в Слюдянском районе, в который входит город, ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках.

Отвести воду: в зонах подтоплений запретят строить жильё
Владимир Путин дал новые поручения в связи с паводком в Иркутской области

Мэр Байкальска Василий Темгеневский сообщил, что рухнувший мост обеспечивал связь между микрорайоном Гагарина и Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК).

«Это, по сути, резервный выход на федеральную дорогу, у нас есть еще два выхода на федеральную дорогу, это трасса «Байкал», — цитирует мэра ТАСС.

Темгеневский отметил, что речь об эвакуации жителей города пока не идет.

«Если возникнет потребность эвакуации, у нас обеспечены и подготовлены пункты временного размещения», — сказал он, уточнив, что пять таких пунктов находятся в разных районах города.

Ранее 28 июля сообщалось, что из-за паводка начали эвакуировать жителей города Тулун. Также были эвакуированы жители четырех деревень Тулунского района, всего более 120 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома
Жителей трех сел эвакуируют из пострадавшего от паводка района Приамурья

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017