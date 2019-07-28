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Подтопления начались к югу от Иркутска

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Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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Река Катаржанка в Шелеховском муниципальном районе Иркутской области вышла из берегов. Воды реки начали заливать поселок Большой Луг в 28 км от Иркутска и садовое товарищество «Алюминщик» (35 км от Иркутска). Об этом сообщил глава Шелеховского района Максим Модин в своем Instagram в воскресенье, 28 июля.

Причиной разлива воды стали ливневые дожди. Отмечается, что администрация района готова разместить нуждающихся на базе школы №1 и школы №7.

Помимо этого Модин сообщил, что руководство района приняло решение эвакуировать детские лагеря «Огоньки» и «Черемушки».

Ранее 28 июля мост через реку Солзан рухнул из-за паводка в городе Байкальске Иркутской области. Он обеспечивал связь между микрорайоном Гагарина и Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК).

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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