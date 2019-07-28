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Жителей иркутского Тулуна эвакуируют из-за новой угрозы паводка

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Фото: ТАСС/Андрей Березкин
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Жителей города Тулун Иркутской области, ранее сильно пострадавшего от паводков, вновь эвакуируют из-за угрозы дождевого паводка. Об этом говорится на сайте регионального управления МЧС 28 июля.

В частности, в Тулуне под угрозой подтопления находятся районы Мясокомбината, Гидролизный, ЛДК, в Тулунском районе — населенные пункты Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь, Евдокимовский.

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Спасатели, сотрудники полиции и местной администрации оповещают жителей об опасности и убедительно просят не отказываться от эвакуации. Число эвакуированных пока не сообщается, уточняет «Газета.ру».

«Для оказания помощи при эвакуации в Тулунский район из города Братска направлен вертолет Ми-8 МЧС России. Для эвакуированного населения подготовлены пункты временного размещения на базе детского сада «Теремок», на лыжной базе «Снежинка» и в зале борьбы на ул. Сигаева», — сказано в сообщении ведомства.

К 18:00 (13:00 мск) 28 июля уровень воды в реке Ия составляет 682 см при критических 700 см, указано на сайте администрации города. Ожидается поднятие до 770 см. За прошедшие сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков — 104 мм, к утру воскресенья было подтоплено 70 придворовых территорий, передает «Федеральное агентство новостей». В связи с опасностью отверстия в тулунской дамбе, сделанные для стока воды, пришлось оперативно засыпать.

Ранее в этот день были эвакуированы жители четырех деревень Тулунского района, всего более 120 человек.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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