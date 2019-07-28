Пять поездов задержаны в Иркутской области из-за обвала камней

В Иркутской области в воскресенье, 28 июля, были задержаны четыре поезда дальнего следования, а также пригородный поезд Усть-Илимск – Иркутск. Как сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, это произошло из-за схода камней на участке Слюдянка–Иркутск.

«Время задержки составляет от часа до пяти часов», — сказано в сообщении пресс-службы.

С задержкой следуют поезда дальнего следования № 70 Москва–Чита, № 6 Москва – Улан-Удэ, № 208 Новокузнецк–Владивосток, № 8 Новосибирск–Владивосток. Для пассажиров поезда № 70 организовано питание.

Иркутская область пострадала от паводков после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, восемь человек числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.