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Число пропавших из-за паводков в Иркутской области выросло до восьми

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Фото: vk.com/club68039023
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Число пропавших без вести в результате паводка в Иркутской области выросло до восьми человек. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.

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По последним данным, жертвами стихии стали 25 человек, из них в Нижнеудинском районе — 5 человек, в Тулуне и Тулунском районе — 19, в Тайшетском районе — один человек.

На сегодняшний день подтопленными остаются 16 домов в городе Тулун. Остальные населенные пункты, пострадавшие во время прохождения дождевого паводка, освобождены от воды.

18 июля в МЧС заявили о завершении работ по ликвидации последствий, восстановление инфраструктуры во всей области начнется 20 июля.

19 июля в наиболее пострадавший от паводков город Тулун прибыл президент России Владимир Путин. Он пообщался с местными жителями. Среди участников встречи оказался мальчик, который рассказал о том, как местный детский сад утонул.

Глава государства пообещал еще раз приехать в регион, чтобы проконтролировать восстановление инфраструктуры. Это был второй за месяц визит российского лидера в Иркутскую область.

Ранее Путин посещал регион 29 июня. Тогда он поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению жителей региона всем необходимым и незамедлительно начать выплаты компенсаций.

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