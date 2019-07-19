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Более 900 пострадавшим при паводках в Иркутской области выдали новые паспорта

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Никольский
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По меньшей мере 920 пострадавших при паводках Иркутской области получили новые паспорта взамен утраченных документов, сообщается на сайте главного управления МВД России по региону в пятницу, 19 июля.

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«Полицейские несут службу в круглосуточном режиме, принимают заявления и вручают паспорта на пунктах временного размещения, больницах и других учреждениях. Для маломобильных людей организовано их посещение по месту жительства», — отметили в ведомстве.

В свою очередь, сотрудники ГИБДД восстанавливают утраченные в результате паводков водительские удостоверения и паспорта технического средства автомобилей. На сегодняшний день выдано 60 удостоверений и 49 ПТС.

Ранее в тот же день Путин посетил пострадавшие от паводков районы Иркутской области и пообщался с местными жителями, после чего провел в Братске совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в регионе.

На заседании глава государства раскритиковал ход работ, отметив неудовлетворительную организацию информирования граждан. Помимо прочего российский лидер остался недоволен тем, как осуществляются выплаты пострадавшим и темпами размещения людей в пунктах временного пребывания.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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