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Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий паводка

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Фото: ТАСС/Пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Как сообщает ТАСС в пятницу, 19 июля, посетив пострадавшие районы и побеседовав с жителями, президент подверг критике ход этой работы.

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — заявил глава государства на совещании по итогам своей поездки.

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Президент отметил неудовлетворительную организацию информирования граждан. Также, по его словам, плохо налажено осуществление выплат и возведение жилья и инфраструктуры. Недовольство президента вызвали и темпы размещения пострадавших в пунктах временного пребывания.

«Информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить», — подчеркнул президент, говоря о недостаточном информировании жителей подтопленных районов.

Также он обратил внимание на неудовлетворительное распределение гуманитарной помощи.

«Есть случаи, когда она просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — выразил недоумение глава государства.

Ранее 19 июля Путин посетил пострадавшие от паводка районы Иркутской области и пообщался с местными жителями. Визит президента в регион стал вторым за последний месяц.

18 июля глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что работы по ликвидации последствий наводнения в регионе подходят к концу.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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