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В МЧС сообщили о скором завершении работ по ликвидации последствий паводков

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Фото: РИА Новости/Светлана Задера
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В Иркутске подходят к концу работы по ликвидации последствий паводка. Об этом сообщили в четверг, 18 июля, в пресс-службе МЧС России.

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«Основные работы по ликвидации последствий подходят к завершению, но мы продолжим оказывать адресную помощь людям, в том числе в разборке пострадавших домов и подворий», — цитирует ТАСС главу министерства Евгения Зиничева.

Ранее 18 июля Зиничев и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова с вертолета осмотрели пострадавшие от подтопления территории, а также побывали в пунктах длительного размещения, где в данный момент находится 321 человек.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Президент России Владимир Путин своим указом объявил в Иркутской области чрезвычайную ситуацию федерального характера.

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