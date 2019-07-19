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Путин остался недоволен темпами размещения пострадавших в Приангарье

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Виталием Мутко выразил недовольство темпами размещения пострадавших при наводнении в Иркутской области в пунктах временного размещения. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает «РИА Новости».

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В ходе совещания Мутко рассказал, что часть пострадавших смогла остаться у своих родственников. Он напомнил Путину об общении с пострадавшими перед заседанием, при котором одна из женщин сказала, что она у родственников, у нее всё хорошо, но ей бы хотелось получить временное размещение.

«Ничего хорошего она не сказала. Как раз наоборот. Ничего хорошего нет. Она и у родственников уже не живет», — подчеркнул президент.

Мутко добавил, что к сентябрю необходимо создать до 800 дополнительных мест в пунктах временного размещения людей. Он добавил, что были организованы пять новых пунктов длительного пребывания.

Вместе с тем вице-премьер заметил, что первоочередные задачи — это ремонт дамбы в Тулуне и в Нижнеудинске.

19 июля Путин второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, серьезно пострадавшую в результате наводнения. До этого глава государства посещал регион 29 июня. Тогда он поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению жителей региона всем необходимым и незамедлительно начать выплаты компенсаций.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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