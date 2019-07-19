Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна
Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».
Одна из местных жительниц рассказала Путину, что маленький Дима очень ждал встречи с ним и хотел поговорить. На вопрос, чего он хотел, ребенок сказал, что мечтает о машинке, передает ТАСС.
«Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? «Мерседес»?» — уточнил президент.
Ранее во время встречи Путин пообещал другому маленькому жителю Тулуна, что скоро еще раз посетит регион, чтобы проконтролировать восстановление инфраструктуры, в том числе его «утонувшего» детского сада.
19 июля Путин второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, серьезно пострадавшую в результате наводнения. До этого глава государства посещал регион 29 июня. Тогда он поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению жителей региона всем необходимым и незамедлительно начать выплаты компенсаций.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.