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Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, серьезно пострадавшую в результате наводнения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Кремля.

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Сейчас президент находится в городе Братске, где намерен провести совещание о мерах по ликвидации последствий стихии при участии членов правительства, глав различных ведомств и руководителей муниципалитетов. Ожидается, что Путин также осмотрит подтопленные районы и пункты, в которых временно разместили пострадавших от паводка, отмечает «РИА Новости».

Путин уже приезжал в Братск 29 июня. Тогда глава государства поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению жителей региона всем необходимым и незамедлительно начать выплаты компенсаций.

18 июля в МЧС сообщили, что работы по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области подходят к концу. Глава ведомства Евгений Зиничев уточнил, что основные работы почти окончены, но МЧС продолжит оказывать адресную помощь пострадавшим местным жителям.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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