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Путин обсудил с жителями Иркутской области причину паводка

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин опроверг информацию о том, что масштабные паводки в Иркутской области произошли из-за взрывных или каких-то иных работ. Как сообщает «РИА Новости» в пятницу, 16 июля, Путин согласился с тем, что на масштабы наводнения повлияла незаконная вырубка леса, и пообещал бороться с этим явлением.

«Нет причин, связанных с какими-то работами», — сказал Путин в беседе с жителями области, пострадавшими от паводка.

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19 июля Путин прибыл в пострадавший от паводка город Тулун. Он пообщался с местными жителями возле здания пункта временного размещения и на пути следования кортежа.

Одна из участниц встречи отметила, что несколько лет назад во время наводнения ходили слухи о том, что оно было вызвано некими взрывными работами в Саянах. Среди участников встречи оказался мальчик, который рассказал, что осенью собирался идти в детский сад, но здание утонуло.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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