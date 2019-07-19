Мальчик из Тулуна рассказал Путину про «утонувший» детский сад

Мальчик из затопленного города Тулун в Иркутской области рассказал президенту России Владимиру Путину о том, что 1 сентября он должен идти в детский сад, но здание утонуло. Глава государства в ответ пообещал, что вскоре приедет в регион вновь, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.

«Он утонул, но его ремонтируют», — цитирует мальчика «РИА Новости».

Ребенок назвал приезд президента праздником, а Путин в ответ пообещал, что вскоре приедет в регион вновь, чтобы проследить за восстановлением инфраструктуры. Также по просьбе главы государства его юный собеседник рассказал, как готовится к занятиям. В завершение беседы Путин пожелал мальчику, который слегка простыл и кашлял, выздоравливать, а также посоветовал не есть много сладкого.

19 июля Путин второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, серьезно пострадавшую в результате наводнения. До этого глава государства посещал регион 29 июня. Тогда он поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению жителей региона всем необходимым и незамедлительно начать выплаты компенсаций.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.