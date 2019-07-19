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Путин призвал помочь малому и среднему бизнесу в пострадавших от паводка районах

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Никольский
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Предприятия малого и среднего бизнеса, как и сельхозпредприятия в пострадавших от паводка районах Иркутской области, должны получить государственную помощь. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения.

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«Сегодня на встрече некоторые граждане ставили вопрос и о поддержке поврежденных малых и средних предприятий, а не только сельхозпредприятий», — цитирует Путина «Интерфакс».

По словам Путина, в указе президента и в соответствующем постановлении правительства такого положения нет.

«Значит, нужно будет внести изменения и в указ, и в постановление правительства, и предусмотреть помощь предприятиям малого и среднего бизнеса», — отметил глава государства.

Ранее в пятницу вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что сельхозпроизводители, пострадавшие от паводков, будут освобождены от налогов и получат поддержку по компенсации финансового ущерба.

19 июля Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область. Президент пообщался с местными жителями, обсудив с ними, в частности, причину наводнения.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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