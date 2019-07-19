Сельхозпроизводителей в зоне паводков под Иркутском освободят от налогов

Сельхозпроизводители, пострадавшие от паводков в Иркутской области, будут освобождены от налогов и получат поддержку по компенсации финансового ущерба. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Мутко 19 июля на совещании у президента.

По его словам, местные власти оценивают ущерб сельхозпроизводителям в 250 млн рублей, а личным подсобным хозяйствам — более 700 млн рублей. Потери будут компенсированы из федерального бюджета.

«Во-первых, будут приняты налоговые вещи правительством, освободим от налогов, сделаем ряд других компенсационных мер и посмотрим по финансированию ущерба. <…> По 700 млн в бюджете уже принято решение», — цитирует Мутко «РИА Новости».

До конца недели областное правительство также оценит ситуацию и подготовит предложения.

Сильные дожди прошли в Иркутской области в конце июня, после чего резко поднялся уровень воды в реках и начались паводки. Погибли 25 человек, еще 7 числятся пропавшими без вести. Более 750 госпитализированы. В Иркутской области объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.

18 июля в МЧС заявили о завершении работ по ликвидации последствий, восстановление инфраструктуры во всей области начнется 20 июля. Потерпевших разместили в пунктах временного размещения и стационарных местах проживания.

19 июля в наиболее пострадавший от паводков город Тулун прибыл президент России Владимир Путин. Он пообщался с местными жителями. Среди участников встречи оказался мальчик, который рассказал о том, как местный детский сад утонул. Глава государства пообещал еще раз приехать в регион, чтобы проконтролировать восстановление инфраструктуры.

Это был второй за месяц визит российского лидера в Иркутскую область. Ранее Путин посещал регион 29 июня. Тогда он поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению жителей региона всем необходимым и незамедлительно начать выплаты компенсаций.