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Пострадавшим от паводков в Тулуне дали первые сертификаты на жилье

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Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
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Жителям города Тулун в Иркутской области, наиболее сильно пострадавшего от паводков, вручили первые сертификаты на покупку жилья. Об этом сообщается на сайте областного правительства 19 июля.

В ночь на пятницу местные власти подготовили 845 документов на приобретение жилья, утром сертификаты на общую сумму 14,3 млн рублей получили шесть семей.

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«Мы не ожидали настолько быстро все получить! Вчера нам сообщили об этом, а сегодня вот уже документы на руках. Это состояние шока!» — сказала Екатерина Сафронов, чья семья получила документы в числе первых.

В Тулуне уже подключены водозабор, канализационно-насосная станция и очистные сооружения, налажена почтовая связь, работает спецтехника для восстановления дорог и берегового защитного вала. Жителям пообещали построить 2,5 тыс. новых домов.

Сильные дожди прошли в Иркутской области в конце июня, после чего резко поднялся уровень воды в реках и начались паводки. Погибли 25 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Более 750 госпитализированы.

Потерпевших разместили в пунктах временного размещения, а потом переселили в стационарные места проживания. 18 июля в МЧС заявили о завершении работ по ликвидации последствий, восстановление инфраструктуры во всей области начнется 20 июля. Ход работ лично проверит президент России Владимир Путин.

В Иркутской области объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Вице-премьер Виталий Мутко поручил пересмотреть генпланы городов, чтобы в зонах подтопления не строились дома. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление для ускорения выплат пострадавшим, а правительство направило дополнительно более 14 млрд рублей на строительство жилья.

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