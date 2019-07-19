Пострадавшим от паводков в Тулуне дали первые сертификаты на жилье

Жителям города Тулун в Иркутской области, наиболее сильно пострадавшего от паводков, вручили первые сертификаты на покупку жилья. Об этом сообщается на сайте областного правительства 19 июля.

В ночь на пятницу местные власти подготовили 845 документов на приобретение жилья, утром сертификаты на общую сумму 14,3 млн рублей получили шесть семей.

«Мы не ожидали настолько быстро все получить! Вчера нам сообщили об этом, а сегодня вот уже документы на руках. Это состояние шока!» — сказала Екатерина Сафронов, чья семья получила документы в числе первых.

В Тулуне уже подключены водозабор, канализационно-насосная станция и очистные сооружения, налажена почтовая связь, работает спецтехника для восстановления дорог и берегового защитного вала. Жителям пообещали построить 2,5 тыс. новых домов.

Сильные дожди прошли в Иркутской области в конце июня, после чего резко поднялся уровень воды в реках и начались паводки. Погибли 25 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Более 750 госпитализированы.

Потерпевших разместили в пунктах временного размещения, а потом переселили в стационарные места проживания. 18 июля в МЧС заявили о завершении работ по ликвидации последствий, восстановление инфраструктуры во всей области начнется 20 июля. Ход работ лично проверит президент России Владимир Путин.

В Иркутской области объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Вице-премьер Виталий Мутко поручил пересмотреть генпланы городов, чтобы в зонах подтопления не строились дома. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление для ускорения выплат пострадавшим, а правительство направило дополнительно более 14 млрд рублей на строительство жилья.