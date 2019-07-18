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Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реке Ия в Приангарье

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Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин
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В Иркутской области в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реке Ия на 30–110 см. На остальных реках он будет колебаться в пределах 40 см. Об этом предупредили в иркутском гидрометцентре.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, завтра, 19 июля, в Приангарье возможны сильные дожди, местами град. При грозе порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Специалисты проводят непрерывный мониторинг уровней воды на гидрологических постах водных объектов региона, сообщили агентству в региональном главке МЧС.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня 2019 года. На территории региона ввели режим ЧС. По последним данным, жертвами стихии стали 25 человек. За медицинской помощью обратились 4,62 тыс. человек.

Восстановление коммунальной инфраструктуры в подтопленных паводком районах должно начаться 20 июля. Прежде всего предстоит привести в порядок школы, которые должны начать работать уже 1 сентября.

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