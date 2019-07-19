Названа сумма ущерба аграриям от паводков в Иркутской области

Специалисты минсельхоза оценили ущерб аграрным предприятиям от паводка в Иркутской области в 180 млн рублей. Об этом сообщило правительство региона.

Оценка проводилась на основе данных, представленных региональными органами управления агропромышленным комплексом, рассказал первый замминистра сельского хозяйства Джамбудат Хатуов.

Данные по личным подсобным хозяйствам уточняются, говорится в сообщении. По предварительным данным, в зоне подтопления их около 3,8 тыс., сейчас обследованы около 3 тыс.

Ранее 19 июля президент России Владимир Путин посетил пострадавший от паводка Тулун. Он пообщался с местными жителями возле здания пункта временного размещения и на пути следования кортежа.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.