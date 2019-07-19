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Названа сумма ущерба аграриям от паводков в Иркутской области

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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Специалисты минсельхоза оценили ущерб аграрным предприятиям от паводка в Иркутской области в 180 млн рублей. Об этом сообщило правительство региона.

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Оценка проводилась на основе данных, представленных региональными органами управления агропромышленным комплексом, рассказал первый замминистра сельского хозяйства Джамбудат Хатуов.

Данные по личным подсобным хозяйствам уточняются, говорится в сообщении. По предварительным данным, в зоне подтопления их около 3,8 тыс., сейчас обследованы около 3 тыс.

Ранее 19 июля президент России Владимир Путин посетил пострадавший от паводка Тулун. Он пообщался с местными жителями возле здания пункта временного размещения и на пути следования кортежа.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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