СК возбудил дело после гибели 25 человек в результате паводка в Приангарье

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после гибели 25 человек в результате паводка в Иркутской области, сообщило ведомство в пятницу, 19 июля.

Ранее в тот же день в Братске глава СКР Александр Бастрыкин провел совещание с сотрудниками следственного управления по Иркутской области, в ходе которого он заслушал доклады о расследовании халатности должностных лиц при ЧС в регионе, а также изучил материалы проверок.

«Глава ведомства передал материалы процессуальных проверок и уголовного дела, связанных с паводками, в производство следователей центрального аппарата СК России для их оперативного изучения и всестороннего расследования», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Как пишет «Газета.ру», уголовное дело возбуждено по факту халатности со стороны чиновников, которые не приняли необходимые меры при возникновении ЧС из-за паводков в Иркутской области, что привело к гибели людей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.