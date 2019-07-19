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В Иркутской области завершаются восстановительные работы

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Работы в Иркутской области находятся в завершающей стадии. Восстановлены все 22 автомобильных моста и все участки автодорог, кроме одного. В пяти пунктах длительного пребывания остаются 339 человек, в том числе 80 детей. Ведется работа по дезинфекции территорий, восстанавливают утраченные документы. Из федеральных средств до граждан доведено более 1 703,8 млрд рублей. Дополнительно выделены еще 14 139,3 млрд на строительство и ремонт жилья.

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