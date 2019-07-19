«Отчеты и галочки никому не нужны»

Президент Владимир Путин жестко раскритиковал работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, назвав ее неудовлетворительной. Во время посещения пострадавшего от стихии региона глава государства заявил, что в начале сентября приедет сюда еще раз, чтобы лично проконтролировать, как местные власти помогают людям вернуться к нормальной жизни. После осмотра затопленных территорий и общения с пострадавшими в пункте временного размещения, российский лидер провел в аэропорту Братска оперативное совещание. Президент подчеркнул, что негативным образом повлиять на ситуацию в Иркутской области могли незаконные массовые рубки леса.

На личном контроле

Наводнение в Иркутской области унесло жизни 25 человек, еще семеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Сильнее остальных от разгула стихии пострадал небольшой город Тулун. Прибыв сюда, Владимир Путин осмотрел с вертолета районы подтопления, а затем отправился в пункт временного размещения пострадавших, развернутый в школе-интернате № 28. Там его ждал вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталий Мутко, чтобы доложить о ситуации.

Однако обсуждение организационных вопросов глава государства перенес на совещание с членами правительства, которое состоялось в тот же день, и отправился общаться с местными жителями.

В медпункте его заверили, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь и делают прививки. В одной из комнат президент заговорил с шестилетним Матвеем Сафроновым, дом которого был разрушен в результате паводка. Мальчик сообщил, что 1 сентября он должен был пойти в детский сад, который был затоплен и сейчас находится на ремонте.

— Обязательно еще приеду к вам посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются, — пообещал Владимир Путин.

На выходе у здания главу государства ждали люди, оставшиеся без жилья, и волонтеры, которые продолжают работу в местах затопления. Президента спрашивали о сроках выдачи жилищных сертификатов и восстановления документов.

Люди жаловались на неразбериху с перечислением средств, на неточные данные о количестве пострадавших домов, а также на то, что им негде хранить гуманитарную помощь. Жителей Тулуна интересовало, как будет решаться проблема с возмещением утраченной собственности.

Перебивая друг друга, они рассказывали, что первые три дня наводнения региональная власть бездействовала. Помогать им начали только сегодня.

Президент уточнил, получили ли граждане компенсацию в 100 тыс. рублей за полную утрату имущества. На что ему ответили отрицательно, указав, что акты об утрате имущества составлялись.

— То есть все документы есть, а денег нет? Я специально приехал, чтобы от вас это услышать, — сказал глава государства.

Владимир Путин рассказал собравшимся обо всех предусмотренных мерах поддержки, отметив, что власти постараются помочь даже в восстановлении дачных домов. Что касается строительства основного жилья, глава государства подчеркнул: в этом вопросе важен баланс скорости и качества, чтобы новые дома впоследствии не развалились и не промерзли.

Позже на совещании в аэропорту Братска Владимир Путин потребовал максимально быстро разобраться с невыплатой денежной помощи пострадавшим.

— Из федерального бюджета деньги пришли — и пришли достаточно быстро. Но я с удивлением просто сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жилье, не только утраченное наполовину жилье, но даже и по 10 тыс. рублей некоторые не получили. Это что такое? — возмутился он.

Президент действительно лично держит ситуацию на контроле, уже второй раз за последний месяц посещая пострадавшую от наводнения Иркутскую область, отметил в беседе с «Известиями» политолог Антон Хащенко.

— Что важно, у него есть информация не только от региональных чиновников, но и непосредственно от жителей, — подчеркнул он. — Это позволяет получить объективную картину со всеми недоработками местной власти и придать «ускорение» тем, кто, прячась за бюрократическими процедурами, оставляет людей наедине со своими проблемами.

Причины наводнения

На помощь пострадавшим правительство России выделило из резервного фонда 14,1 млрд рублей из резервного фонда. 10,8 млрд пойдут на покупку жилья для граждан, оставшихся без крова, а 3,3 млрд — на капитальный ремонт поврежденных домов. Правоохранительные органы будут строго следить за расходованием средств, выделенных на ликвидацию последствий паводка, заверил президент.

Не уклонился Владимир Путин и от неудобных вопросов о причинах наводнения, которые также очень волновали иркутян. Глава государства признал, что негативным образом повлиять на ситуацию могли массовые незаконные рубки леса, но не согласился с тем, что паводки стали следствием взрывных работ в регионе.

Глава штаба «Единой России» в Тулуне Яков Миндрулев предложил президенту создать постоянное мобильное движение «Волонтеры ЧС», которое будет оперативно реагировать на возникшие чрезвычайные ситуации. Владимир Путин идею поддержал и пообещал оказать помощь в ее реализации.

— Мы с товарищем в первые дни наводнения на лодке спасли из тонущих домов 11 человек, на собственном транспорте эвакуировали из леса семь детей, которым было от полутора до восьми лет, — рассказал «Известиям» единоросс. — Вся страна откликнулась на нашу беду. Отовсюду приехали волонтеры, которые помогали разгребать завалы, сортировать гуманитарную помощь, оказывать медпомощь людям, заполнять документы.

По его данным, в Иркутске только в партийном штабе с гуманитарной помощью работали 382 волонтера. В Тулуне 160 добровольцев от «Молодой гвардии» за 14 дней очистили от мусора более 50 домов и приусадебных участков.

— В Иркутске через пункт сбора на Российской улице прошло более 500 т гуманитарной помощи: теплые вещи, предметы личной гигиены, подушки, одеяла, игрушки, еда и чистая питьевая вода. Помощь приходила не только из городов Иркутской области, но и из других регионов: Красноярского края, Московской области, Якутии и других. Более 8 млн рублей поступило со всех уголков страны в качестве благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, — рассказал «Известиям» один из волонтеров.

Однако столь необходимая пострадавшим помощь не всегда доходила до адресатов. На это во время совещания в Братске обратил внимание президент.

— Слышали, наверное, о чем сегодня говорили: как распределяется гуманитарная помощь. К сожалению, есть случаи, когда она просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших? — сказал глава государства и подчеркнул, что в начале сентября еще раз лично проконтролирует ход восстановительных работ в Иркутской области.

Эффективность действий региональных властей во время наводнения вызывает вопросы, отметил глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

— Главными проблемами стали темпы ликвидации последствий паводка и качество коммуникации с населением. Реакция администрации губернатора Сергея Левченко на произошедшее в Тулуне поначалу была откровенно неадекватной, — заявил политолог.

Ситуация, по его словам, требует постоянного вмешательства президента и режима ручного управления со стороны МЧС.

До особого распоряжения

После того, как президент пообщался с пострадавшими от последствий наводнения, он провел совещание в аэропорту Братска. В нем приняли участие вице-премьер Виталий Мутко, глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Ольга Скворцова, министр просвещения Ольга Васильева, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

— С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной, — сказал Владимир Путин.

В частности, глава государства отметил, что работа по информированию жителей затопленных районов не была организована должным образом.

— Сами слышали — не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить, — подчеркнул президент.

Он заявил, что все дети из пострадавших районов Иркутской области должны приступить к урокам с 1 сентября. А если какие-то школы не будут восстановлены к этому сроку, следует организовать возможность обучения ребят в других учреждениях.

Также он поручил как можно скорее организовать работы по окончательной оценке потерь сельхозпроизводителей и выплатить им компенсации.

— Часть урожая утрачена. Нужно провести окончательную оценку потерь и домашнего скота, и урожая, и в личных подсобных хозяйства, и наладить здесь как можно скорее работу, в том числе выплату соответствующей компенсации, — сказал он.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что по предварительным данным, объем ущерба производителей может достичь 500 млн рублей. Площадь пострадавших угодий составляет 11,5 тыс. га, 531 животное погибло и более 400 голов пропало, рассказал он.

Затронули на совещании и тему восстановления жилья в пострадавших от паводка районах. Работа должна быть ориентирована на результат, подчеркнул президент.

— Эти отчеты и галочки никому не нужны. Следует оперативно восстановить жилье, инженерную и социальную инфраструктуру, — сказал он.

Глава государства попросил коллег прежде всего разобраться с расхождением в данных, потому что за содержащимися там цифрами стоят конкретные люди.

Владимир Путин распорядился оставить в регионе до особого распоряжения группировку Минобороны, Росгвардии и МЧС, задействованную в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.