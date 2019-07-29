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Эвакуация населения стартовала в Байкальске из-за угрозы подтопления

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Фото: ГУ МЧС РФ по Иркутской области
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В Байкальске (Иркутская область) стартовала эвакуация жителей. Причиной стал подмыв дамбы левого берега реки Харлахта в микрорайоне Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На данный момент эвакуированы 150 человек. На месте работают оперативные группы МЧС и других спасательных подразделений, всего 39 человек. В город прибыли девять дополнительных машин для откачки воды, пишет ИА IrkutskMedia.

28 июля из-за паводка в Байкальске рухнул мост через реку Солзан. В Слюдянском районе, в который входит город, ввели режим ЧС.

Мэр Байкальска Василий Темгеневский тогда отметил, что на случай эвакуации обеспечены и подготовлены пункты временного размещения.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести.

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