Эвакуация населения стартовала в Байкальске из-за угрозы подтопления

В Байкальске (Иркутская область) стартовала эвакуация жителей. Причиной стал подмыв дамбы левого берега реки Харлахта в микрорайоне Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На данный момент эвакуированы 150 человек. На месте работают оперативные группы МЧС и других спасательных подразделений, всего 39 человек. В город прибыли девять дополнительных машин для откачки воды, пишет ИА IrkutskMedia.

28 июля из-за паводка в Байкальске рухнул мост через реку Солзан. В Слюдянском районе, в который входит город, ввели режим ЧС.

Мэр Байкальска Василий Темгеневский тогда отметил, что на случай эвакуации обеспечены и подготовлены пункты временного размещения.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести.