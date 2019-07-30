Хлор и фауна: иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В результате, как сообщили «Известиям» в Лимнологическом институте СО РАН, от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечет за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы. Прогнозы погоды в регионе пока не обнадеживают: по данным Гидрометцентра, ливни не прекратятся еще как минимум четыре дня. Уровень воды в реках Иркутской области ежедневно повышается. В связи с новым паводком местные власти уже начали эвакуировать население.

Полные карты

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат был закрыт в конце 2013 года, но органические отходы от его деятельности до сих пор хранятся в огромных ямах (картах), расположенных на южном побережье Байкала, рассказал «Известиям» директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов. Эти отходы состоят в основном из золы, а также шлам-лигнина — вещества, образующегося в ходе производства целлюлозы. Их можно использовать в качестве топлива, но пока до этого ни у кого «не дошли руки», пояснил ученый.

По оценкам Росгеологии, объем накопившихся отходов составляет примерно 5 млн тонн. Края и дно ям, где они хранятся, должны представлять собой «глиняный замок». Однако, по словам Андрея Федотова, с течением времени некоторые из них утратили свою герметичность, и часть шлама уже просачивается в землю. Но гораздо большая проблема кроется в том, что плотность отходов близка к плотности воды.

По словам экспертов, сейчас карты заполнены практически до краев. Поэтому увеличение объема осадков и, как следствие, повышение уровня поверхностных вод может привести к тому, что так называемая надшламовая вода из них попадет в Байкал.

bai Фото: РИА Новости/Николай Рютин

Этому могут способствовать и сели, угроза которых нарастает в регионе с каждым днем. Грязевые потоки разрушают все препятствия на своем пути и даже способны сформировать новые ответвления русла рек.

— Наиболее крупный сель на Южном Байкале прошел в 1971 году, — отметил Андрей Федотов. — В прошлом году министерством природных ресурсов Иркутской области были проведены работы по предотвращению схождения селевых потоков. Поэтому, надеюсь, эта участь нашу область минует.

Смертельная концентрация

По разным оценкам, сейчас объем надшламовых вод в картах колеблется от 620 до 730 тыс. тонн.

Один из потенциально опасных компонентов такой воды — свободный хлор. По словам Андрея Федотова, промышленным предприятиям разрешается сбрасывать это вещество в концентрации не более 0,00005 миллиграммов на литр. В надшламовой воде его концентрация выше в 11 тыс. раз. Эта доза летальна для зоопланктона — хлор буквально отравляет организм, и живые существа нельзя спасти, даже если перенести их в чистую воду.

bai1 Фото: РИА Новости/Петр Малиновский

— Зоопланктон — это кормовая база рыб, — пояснил «Известиям» профессор кафедры экологии и промышленной безопасности МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Ксенофонтов. — Если погибнет зоопланктон, рыбы также окажутся под угрозой смерти от голода, а вместе с ними — далее по экологической цепи — птицы и нерпы, питающиеся этой рыбой. В конечном итоге пострадает и человек, лишившись части пищевых ресурсов.

Связаться с пресс-службой Минприроды, чтобы выяснить позицию ведомства, оперативно не удалось.

Дожди не прекратятся

Паводок начал возвращаться в Иркутскую область из-за обильных осадков. 28 июля в связи с ливнями и повышением уровня грунтовых вод в зону подтопления попали шесть районов — Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский и Зиминский.

В ночь на 29 июля в районе города Байкальск выпало 230 мм осадков, что составляет почти две месячных нормы, рассказал «Известиям» начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Уровень воды в реках Ия, Уда, Белая и Ока за вторник–среду повысится на 2,5–3,5 м выше нормы (норма, то есть критическая отметка, составляет 700 см). Ия в районе Тулуна уже в понедельник утром поднялась до отметки 640 см.

Прогноз погоды на ближайшие дни также не обнадеживает: сильные дожди с грозами на юге региона будут идти как минимум до 2 августа. Дальнейшего прогноза для страдающего от стихии региона пока нет.

bai2 Паводок в городе Байкальске Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

Местные власти уже объявили об эвакуации населения пострадавших поселений — уже более 1000 человек вывезены из опасных зон. В 48 детских оздоровительных лагерей направлены 2 499 детей. 29 июля был введен режим чрезвычайной ситуации в Слюдянском районе, объявлена угроза селей. В Байкальске уже эвакуировано около 150 человек из-за опасности разрушения дамбы.

«Всё, мы поплывем»

По словам жительницы Иркутской области Елены Гладченко, ее тетя, которая живет в селе Олха, не раз обращалась в местную администрацию с просьбой отсыпать дамбу. Но власти бездействуют. Тем временем вода уже стоит вокруг дома, а если уровень в реке Олхе будет повышаться и дальше, затопления не избежать.

Наталья Чагадаева из Большого Луга сама перевезла детей подальше от воды.

— За ночь вода прибыла. Ужас просто, — рассказывает она. — Я всю ночь не спала — у меня маленькие дети, и мне пришлось перевозить их на другой берег к знакомым. Добирались своим ходом. В нашем доме пока нет воды, но если пройдет еще дождик, будет. В огороде всё у меня потонуло.

По словам Натальи, подобное наводнение было в поселке и три года назад, и в 2001-м.

bai3 Дорога в Байкальск с насыпью из скального грунта Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицын

— Мне уже привычно, а ребятишки, конечно, напугались, когда нас разбудили соседи и сказали: «Всё, мы поплывем». Хозяйство вытаскивали, собак отцепили, — рассказала она.

По ее словам, некоторые жители остались дома — выжидают и боятся эвакуироваться, потому что дороги заливает водой.

Как сообщили «Известиям» в МЧС, в понедельник уровень воды в реке Олха превысил критическую отметку в 210 см и составил 238 см. В результате подтопленными оказались девять населенных пунктов, четыре моста и несколько участков автодорог.

Над материалом работали Ольга Коленцова, Валерия Нодельман, Виталий Воловатов и Анастасия Филиппова