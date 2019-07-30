Федеральную трассу закрыли в Тулуне из-за наводнения

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» было перекрыто в Иркутской области. Об этом сообщила администрация города Тулун.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», трасса была закрыта в 5:30 по местному времени (0:30 мск) из-за того, что уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку на 2,1 м.

28 июля жителей города Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы дождевого паводка. Ранее в тот день были эвакуированы жители четырех деревень Тулунского района, всего более 120 человек.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.