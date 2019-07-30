Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 9,5 м

Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области продолжает расти.

В настоящий момент он составляет 9,9 м при критической отметке в 7 м, сообщается во вторник, 30 июля, на сайте администрации города.

«Уровень воды в реке Ия на 10:00 (05:00 мск) 30 июля составил 990см (+25)», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось об уровне в 965 см.

28 июля жителей города Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы дождевого паводка.

Ранее в тот день были эвакуированы жители четырех деревень Тулунского района, всего более 120 человек.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести.

За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.