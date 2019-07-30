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Уровень реки Иркут в Иркутске превысил критическую отметку

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Фото: 38.mchs.gov.ru
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Уровень воды в реке Иркут в Иркутске превысил критическую отметку 320 см и составил 333 см, однако подтоплений жилых домов в городе не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Иркутска во вторник, 30 июля.

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«Иркут разлился в низменных участках, однако угроза для жилых домов отсутствует», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается также, что произошел небольшой подъем воды в Ангаре, в результате подтопило участок Нижней Набережной.

«Было принято решение укрепить возведенные дамбы. В течение последних суток в Свердловском округе проведена отсыпка улицы Максимовской, на улице Иркута Набережная сделаны дополнительные дамбы», — сообщили в мэрии.

Также существующие дамбы были укреплены и подняты на метр в Ленинском районе города на улицах Пляжной и Олонской.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести.

За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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