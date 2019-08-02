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Путин подписал закон для формирования единого реестра субъектов МСП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит сформировать единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующий документ был опубликован 2 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

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Реестр будет формироваться на основе сведений о субъектах МСП — получателях поддержки, включаемых в соответствующие реестры органов и организаций. Помимо этого, определяется перечень поставщиков этих сведений и порядок их предоставления федеральной налоговой службе, которая выступит оператором единого реестра.

В настоящее время органы власти и организации, занимающиеся поддержкой субъектов МСП, ведут самостоятельные реестры. Также законом устанавливается порядок первого размещения сведений для нового формата учета. Согласно ему, переход к ведению единого списка будет осуществляться поэтапно.

С помощью изменений, предусматриваемых законом, появится возможность регулярного открытого доступа к сведениям о поддержке, предоставленной субъектам МСП, что даст возможность обеспечить ее адресность, обоснованность и эффективность. В правительстве также отмечают, что это позволит оценивать результаты оказания поддержки и корректировать ее состав и объем.

Первое размещение сведений в едином реестре в интернете состоится 20 декабря 2020 года. До 5 ноября 2020 года органы власти и организации, занимающиеся поддержкой, предоставят в ФНС сведения в отношении субъектов, решения об оказании поддержки которым приняты за период с 1 января 2019 года по 1 октября 2020 года. До 5 декабря 2020 года — в отношении субъектов, решения об оказании поддержки которым приняты за период с 1 октября 2020 года по 1 декабря 2020 года.

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