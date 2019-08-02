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Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс о снижении НДС на фрукты и ягоды

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс РФ о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) на фрукты и ягоды до 10%. В то же время НДС на пальмовое масло увеличится до 20%.

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Документ вносит изменения в ст. 164 Налогового кодекса. Поправки вступят в силу через месяц со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 2 августа, отмечает ТАСС.

Ранее, 24 июля, Госдума в третьем чтении проголосовала за отмену льготной ставки НДС в 10% на пальмовое масло и поддержала предложение отнести этот продукт к группе товаров, облагающихся обычным налогом в 20%.

По мнению парламентариев, дополнительные средства, которые в результате этого поступят в бюджет, можно будет направить на поддержку производства молока, чтобы, с одной стороны, создать условия отечественным производителям молочных продуктов, а с другой — чтобы цена этих продуктов была доступна для граждан.

«Известиям» рассказали в Московской торгово-промышленной палате, что рост НДС на этот продукт может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.

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