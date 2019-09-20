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В Кремле обсудят отмену уголовного наказания за невозврат валютной выручки

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Вопрос отмены уголовного преследования за невозвращение валютной выручки находится на повестке Кремля. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы не исключаем проведение такого совещания», — сказал он. По словам представителя Кремля, точной даты пока нет. «Действительно, этот вопрос на повестке дня», — подтвердил Песков.

В апреле «Известия» писали, что количество компаний —участников внешнеторговой деятельности, которые попали под санкции и в связи с этим получили право не возвращать в Россию валютную выручку, может вырасти.

Это произойдет, если депутаты изменят законопроект о внесении изменений в статью 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в соответствии с рекомендациями правительства.

Документ предполагает наделить министерства и ведомства правом согласовывать утверждаемый ФНС перечень компаний, подвергнутых зарубежным санкциям и освобожденных в связи с этим от обязанности возвращать валютную выручку в Россию.

В настоящее время послаблением пользуются 12 компаний, которые, по экспертным оценкам, не вернули домой $30–50 млрд.

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