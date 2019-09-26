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Эксперт прокомментировала идею ввести плату за хранение вкладов в валюте

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Фото: TASS/DPA/Arne Dedert
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Вероятность того, что в России введут отрицательные ставки на валютные вклады велика, заявила «Известиям» вице-президент «РФИ банка» Елена Чижевская.

О том, что Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки за хранение валютных средств на их счетах, пишут 26 сентября «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Отмечается, что Госдума может получить документы, связанные с этой инициативой, уже в октябре.

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Скорее всего, они затронут только вклады в евро

По словам Чижевской изменения, скорее всего, коснутся только депозитов в евро, от которых банки отказываются с середины лета. «Поэтому многие граждане уже успели перевести накопления в другую валюту и не сильно пострадают от нововведения. Максимальный урон для кошельков граждан составит 0,1%», — сказала эксперт.

Она указала, что доплату за хранение валюты применяют за рубежом. В частности, Европейский ЦБ держит депозитную ставку на уровне минус 0,5%. А тренд на дедолларизацию Россия взяла уже в конце прошлого года.

«В любом случае обсуждение проекта Госдума начнет не раньше октября, проект уже одобрен Минфином, а сейчас обсуждается с отечественными финансовыми организациями», — добавила Чижевская.

18 сентября стало известно, что в августе вклады россиян в банках в номинальном выражении выросли на 1,4% — до 29,463 трлн рублей. При этом в августе впервые с начала года снизились вклады в иностранной валюте (–1,2% в долларовом эквиваленте).

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