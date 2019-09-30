Эксперт допустил появление ипотеки в России под 5%

Снижение ставок Сбербанка по ипотеке на 0,3% подтверждает ранее сделанное заявление главы кредитной организации Германа Грефа о возможности скорого появления ипотечных кредитов под 5%, заявил «Известиям» генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков.

Сбербанк 30 сентября сообщил о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 1 октября. Таким образом, приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%. Кроме того, клиентам других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5%.

Снижение ставок совершается в рамках снижения инфляции, которая сейчас составляет 3%, сказал Савченков.

«Снижение ставок для рефинансирования и на покупку новостроек делает жилье более доступным. Поскольку резкое снижение процентной ставки на значительную часть невозможно, плавный переход на обещанные 5% делает жилье более доступным, не приводя к конфликтам стройкомпаний и покупателей», — сказал эксперт.

Еще одним шагом к облегчению кредитной нагрузки и увеличению доступности жилья стало снижение первоначального взноса для зарплатных клиентов до 10% до 31 января 2020 года, заключил финансист.

28 сентября специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщили, что россияне сегодня берут ипотечный кредит в среднем на 17 лет. При этом средняя сумма выдаваемых кредитов на покупку недвижимости по итогам августа составила 2,5 млн рублей.

Скорое снижение ставок ипотеки до 5% Греф предположил в октябре 2017 года.