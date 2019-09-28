Прямой эфир

Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне сегодня берут ипотечный кредит в среднем на 17 лет, при этом в начале 2018 года средний срок жилищного займа составлял 14 лет. Об этом рассказали специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс».

Вышли на жилплощадь: ипотека для молодых поставила рекорд
55% ипотечных кредитов получили заемщики младше 30 лет

Эксперты пояснили, что увеличение среднего срока ипотечного кредита объясняется активностью банков, которые, в том числе, в рамках совместных программ с застройщиками стараются предложить клиенту более дорогой объект недвижимости, для получения которого требуется большая сумма кредита, передает «РИА Новости».

При этом получить необходимую сумму заемщик может только при увеличении срока кредита.

При этом средняя сумма выдаваемых кредитов на покупку недвижимости по итогам августа составила 2,5 млн рублей, что больше показателя за аналогичный период прошлого года на 10%.

По данным аналитиков, на сумму кредита влияет и снижение ключевой ставки, вслед за которой банкиры снижают процентные ставки.

Отмечается, что при снижении суммы процентных платежей в ежемесячном платеже по кредиту заемщик может претендовать на получение более высокой суммы займа.

При этом сумма ежемесячного платежа по вновь получаемым ипотечным кредитам растет. Так, с начала 2018 года по август текущего года этот показатель вырос в целом по стране на 12% — до 28 тыс. рублей.

Ранее, 11 сентября, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что финансовая организация может снизить ставки по ипотеке до конца года после снижения Центробанком ключевой ставки до 7%. Он не назвал конкретные цифру и сроки, но пояснил, что речь идет о «небольшом снижении».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поручил субсидировать ипотеку в 2% на Дальнем Востоке
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019