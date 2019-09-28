Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита россиян

Россияне сегодня берут ипотечный кредит в среднем на 17 лет, при этом в начале 2018 года средний срок жилищного займа составлял 14 лет. Об этом рассказали специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс».

Эксперты пояснили, что увеличение среднего срока ипотечного кредита объясняется активностью банков, которые, в том числе, в рамках совместных программ с застройщиками стараются предложить клиенту более дорогой объект недвижимости, для получения которого требуется большая сумма кредита, передает «РИА Новости».

При этом получить необходимую сумму заемщик может только при увеличении срока кредита.

При этом средняя сумма выдаваемых кредитов на покупку недвижимости по итогам августа составила 2,5 млн рублей, что больше показателя за аналогичный период прошлого года на 10%.

По данным аналитиков, на сумму кредита влияет и снижение ключевой ставки, вслед за которой банкиры снижают процентные ставки.

Отмечается, что при снижении суммы процентных платежей в ежемесячном платеже по кредиту заемщик может претендовать на получение более высокой суммы займа.

При этом сумма ежемесячного платежа по вновь получаемым ипотечным кредитам растет. Так, с начала 2018 года по август текущего года этот показатель вырос в целом по стране на 12% — до 28 тыс. рублей.

Ранее, 11 сентября, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что финансовая организация может снизить ставки по ипотеке до конца года после снижения Центробанком ключевой ставки до 7%. Он не назвал конкретные цифру и сроки, но пояснил, что речь идет о «небольшом снижении».