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В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Об этом 16 сентября сообщается на сайте министерства.

Как отмечается в материалах Минфина, право на компенсацию до 450 тыс. рублей получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.

Чтобы получить деньги, гражданам необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы. Данные будут отправлены кредитором в акционерное общество «Дом.РФ». Если данные верны, то «Дом.РФ» переведет в банк средства для полного или частичного погашения ипотеки в пределах 450 тыс. рублей.

Для получения выплаты необходимо собрать следующие документы: заявление о погашении кредита, документы, удостоверяющие личность, гражданство заемщика и его детей; документы, подтверждающие материнство или отцовство (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновлении); документы, подтверждающие предоставление ипотечного кредита и приобретение жилого помещения или земельного участка.

Как сообщает «РИА Новости», закон подготовили после поручений президента и премьера о дополнительных мерах поддержки семей с детьми для улучшения жилищных условий.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что с января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей. По словам главы государства, если эта мера коснется детей от рождения до 1,5 года, под нее попадут 70% семей.

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