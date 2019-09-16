В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Об этом 16 сентября сообщается на сайте министерства.
Как отмечается в материалах Минфина, право на компенсацию до 450 тыс. рублей получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.
Чтобы получить деньги, гражданам необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы. Данные будут отправлены кредитором в акционерное общество «Дом.РФ». Если данные верны, то «Дом.РФ» переведет в банк средства для полного или частичного погашения ипотеки в пределах 450 тыс. рублей.
Для получения выплаты необходимо собрать следующие документы: заявление о погашении кредита, документы, удостоверяющие личность, гражданство заемщика и его детей; документы, подтверждающие материнство или отцовство (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновлении); документы, подтверждающие предоставление ипотечного кредита и приобретение жилого помещения или земельного участка.
Как сообщает «РИА Новости», закон подготовили после поручений президента и премьера о дополнительных мерах поддержки семей с детьми для улучшения жилищных условий.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что с января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей. По словам главы государства, если эта мера коснется детей от рождения до 1,5 года, под нее попадут 70% семей.