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Путин подписал закон об увеличении детских пособий

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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ежемесячных выплат на первого и второго ребенка от полутора до трех лет с 50 рублей (размер пособия на данный момент) до размера регионального прожиточного минимума. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, большее количество семей смогут получать ежемесячные выплаты в связи с тем, что нуждающимися признаются семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины, а не полуторакратной, как было ранее.

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Для ряда семей также продлеваются выплаты на детей с полутора до трех лет. До этого же возраста можно подать заявление в соответствующие органы. Ранее это можно было сделать только в первые полтора года после рождения ребенка.

2 июля сообщалось, что пособие на детей с полутора до трех лет для малоимущих семей будет повышено с 1 января 2020 года.

20 июня в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что со следующего года семьи с доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей вместо нынешних 50 рублей. По словам главы государства, если эта мера коснется детей от рождения до полутора лет, под нее попадут 70% семей. Это будет «уже заметно», отметил российский лидер.

25 июня на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития РФ в сфере демографии премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что власти подготовили законопроект, который устанавливает более высокие критерии нуждаемости семей.

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