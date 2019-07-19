Минтруд назвал размеры пособия по безработице в 2020 году

Минтруд подготовил проект постановления, в котором предлагается установить минимальный и максимальный размер пособия по безработице в следующем году. Как следует из пояснительной записки к проекту документа, опубликованному 19 июля на портале нормативно-правовых актов, размер пособия не увеличится.

«Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год: минимальной — 1,5 тыс. рублей; максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) — 8 тыс. рублей», — сказано в постановлении. Для лиц предпенсионного возраста пособие по безработице составит 11 280 рублей.

На эти цели в 2020–2022 годах планируется выделить по 54,3 млрд рубля.

В 2019 году Минтруд увеличил пособие впервые с 2009 года. Размеры минимального и максимального пособия поднялись с 850 до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей.