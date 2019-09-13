Голикова оценила объем финансирования детских пособий в 2020 году

Правительство планирует выделить почти 150 млрд руб. на финансирование детских пособий в 2020 году Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу, 13 сентября, передает ТАСС.

На увеличение выплат по уходу за детьми до трех лет в государственном бюджете на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено почти 75 млрд рублей в следующем году.

«Теперь у нас ежемесячные денежные выплаты будут платиться с 1 января 2020 года [семьям с детьми в возрасте] до трех лет. Соответственно, на эти цели в бюджете предусмотрено почти 75 млрд рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на эти цели оценивается в почти 150 млрд рублей», — сказала вице-премьер.

При рождении первого или второго ребенка в течение всего периода отпуска по уходу за ребенком семьям будет предоставляться ежемесячно порядка 12 тыс. рублей. «Одновременно критерий нуждаемости семьи увеличен до двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения», — пояснила она.

По словам Голиковой, изменения в федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», связанные с продлением срока осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка от полутора до трех лет, были внесены по поручению президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Вопрос об увеличении пособий на детей поднимался еще в ходе «прямой линии» 25 июня. Тогда Путин заявил, что с 2020 года семьи со среднедушевым доходом, не превышающим полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе, начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей вместо нынешних 50 рублей. Это коснется малышей до трех лет. 2 июля президент подписал закон о повышении этих выплат.

В середине августа Минтруд подготовил поправки в порядок выплаты детских пособий. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 13 августа. В пояснительной записке говорилось, что выплаты будут увеличены с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Срок этих денежных компенсаций будет продлен до достижения ребенком трех лет.