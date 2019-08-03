Путин подписал закон о повышении детских пособий

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит большему количеству российских семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает выплаты на детей до трехлетнего возраста для ряда граждан. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

На данный момент право выплаты есть только у тех семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе. Согласно новым правилам, нуждающимися будут признаны семьи с доходом ниже двукратной величины данного показателя.

Теперь для них одновременно вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума. Кроме того, заявление о выплате можно будет подать не в течении 1,5 лет, а в течение трех лет. Отмечается, что изменения коснутся порядка 70% семей, где родился первый или второй ребенок.

2 июля стало известно, что пособие на детей с полутора до трех лет для малоимущих семей будет повышено с 1 января 2020 года.

20 июня в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что со следующего года семьи с доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей вместо нынешних 50 рублей. По словам главы государства, если эта мера коснется детей от рождения до 1,5 года, под нее попадут 70% семей. Это будет «уже заметно», отметил российский лидер.

25 июня на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития РФ в сфере демографии премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что власти подготовили законопроект, который устанавливает более высокие критерии нуждаемости семей.