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Путин поручил субсидировать ипотеку в 2% на Дальнем Востоке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить субсидирование ипотечной ставки до 2% годовых на покупку жилья для молодых семей на территории Дальневосточного федерального округа. Поручение, данное по итогам Восточного экономического форума, опубликовано на сайте Кремля.

Сниженная ставка будет предоставляться на покупку жилья на первичном рынке или строительство дома на земельном участке, входящем в состав ДФО.

Срок исполнения поручения — до 15 декабря текущего года.

Ранее в сентябре стало известно, что на программу льготной ипотеки в 2% на Дальнем Востоке выделят 5–10 млрд рублей. Кредит на жилье будет предоставлен сроком на пять лет.

«Молодая семья» — это государственная программа обеспечения комфортным и доступным жильем граждан России, ее срок действия продлен до 2025 года. Государство предоставляет возможность рассчитывать на предоставление льгот и гарантий.

С 1 января 2018 года под действие программы попадают россияне до 35 лет, без детей или с одним и более детьми (в этом случае один супруг может иметь гражданство другой страны), а также неполные семьи с детьми.

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