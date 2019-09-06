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Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране. Такую задачу он поставил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума в пятницу, 6 сентября.

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Глава государства ожидает, что реализация на Дальнем Востоке пилотного проекта льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей повлечет за собой падение ипотечных ставок по все стране.

«Вот к чему надо стремиться, но это будет зависеть от состояния экономики в целом», — подытожил российский лидер, его слова приводит ТАСС.

Днем ранее Путин объявил о запуске специальной ипотечной программы для молодых семей на Дальнем Востоке с 2019 года сроком на пять лет. Им предоставят кредит на жилье со ставкой 2% годовых.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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